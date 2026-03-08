Новости СВО. ВС РФ штурмуют Сергеевку и выходят к Славянску, ВСУ оголяют фронт ради войны с Ираном, Киев торгует РЭБ с Трампом, 8 марта Оглавление Курское приграничье: штурмовые группы ВСУ попали в засаду Штурм Сергеевки в ДНР: ВС РФ выходят на трассу к Славянску Карта СВО на 8 марта 2026 года Скандал в ВСУ: 79-ю бригаду снимают с фронта и отправляют в Иран Трамп требует от Зеленского секреты РЭБ: Киев ищет сделку США обещают мир на Украине: Трамп сделает одолжение Европе Армия России выходит к трассе в сторону Славянска, войскам открывается дорога в сторону Павлограда, США требуют от Зеленского технологии — дайджест Life.ru. 7 марта, 21:07 ВС РФ наступают в ДНР и Сумской области. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru

Курское приграничье: штурмовые группы ВСУ попали в засаду

По всей протяжённости фронта в Сумской области ведутся ожесточённые бои. Киевское командование перебрасывает в регион новые и новые резервы, чтобы хоть как-то сдержать натиск наших штурмовиков.

Оживился фронт близ границ Курской области. На Глушковский участок противник ввёл подкрепление из штурмовых групп и операторов дронов.

— Жители Белополья сообщали, что через город в направлении госграницы проследовала колонна техники с живой силой противника. На технических остановках несколько человек пытались расплатиться с местными жителями долларами, — пишут авторы канала «Северный ветер».

Большую часть боевиков уничтожили наша авиация и операторы БПЛА. Оставшиеся в живых солдаты ВСУ попытались прорваться в лесной массив восточнее села Нескучного, но там их ждали десантники группировки «Север», которые и выбили противника с позиций.

Специалисты войск беспилотных систем «Геранью» поразили вертолет Ми-8 ВСУ на вертолётной площадке. Видео © Telegram / mod_russia

Штурм Сергеевки в ДНР: ВС РФ выходят на трассу к Славянску

В Донецкой Народной Республике подразделения нашей армии приступили к штурму Сергеевки. Село находится на трассе между Покровском и Павлоградом.

— Её взятие обеспечит контроль трассы на Павлоград, а также даст возможность захода в тыл группировки врага, снабжающейся из Днепропетровской области, — пишет военкор Тимофей Ермаков.

На Славянском направлении штурмовики ВС РФ бьются за село Фёдоровка Вторая, которая находится южнее Краматорска. Малыми группами наши бойцы просачиваются в населённый пункт и стараются в нём закрепиться.

Также Армия России расширила зону контроля на линии Резниковка – Пазено и продвигается к трассе М-03, которая идёт через Славянск в сторону Харькова.

На северном участке фронта в ДНР российские подразделения ведут бои в окрестностях Кривой Луки, отодвигая украинских боевиков на юг — к Рай-Александровке.

Скандал в ВСУ: 79-ю бригаду снимают с фронта и отправляют в Иран

Боевиков из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ снимают с фронта. Киевское командование отправит часть солдат для помощи США в кампании против Ирана.

Жена одного из военнослужащих бригады записала обращение, в котором говорит, что её муж не выходит на связь с 27 февраля. За несколько дней до этого к подразделению приезжали американские военные и разговаривали с командованием.

Вероятно, отправкой солдат на Ближний Восток Киев хочет выгодно выставить себя перед администрацией Трампа. Оголение участка фронта из-за этой инициативы режим Зеленского не особо беспокоит.

Трамп требует от Зеленского секреты РЭБ: Киев ищет сделку

Конфликт США и Израиля пролил свет на недостатки западных систем ПВО при отражении атак беспилотников. Поэтому Вашингтон требует от Украины передать технологии для противодействия дронам.

— Это даёт Киеву краткосрочный рычаг давления на Белый дом. Сама сделка может стать умным ходом со стороны администрации Зеленского, которому было нечего предложить для США, — пишет Politico.

США обещают мир на Украине: Трамп сделает одолжение Европе

На саммите «Щит Америки» Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине скоро закончится. Между Киевом и Россией будет достигнуто мирное соглашение. Заинтересованы в этом в первую очередь должны быть европейские лидеры.

— Конфликт не затрагивает США, потому что нас разделяет океан. Я делаю это как одолжение странам Европы, — подчеркнул президент США.

Трамп добавил, что конфликт на Украине множество раз был близок к урегулированию, но оказалось, что это «очень, очень трудная задача».

