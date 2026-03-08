Подразделения 119-й бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), действующие на Краснопольском направлении в Сумской области, столкнулись с острой нехваткой элементарных медикаментов. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на источник в силовых структурах РФ.

«Родственники военнослужащих 119-й обр ТрО ВСУ, принимающих участие на Краснопольском направлении, сообщают, что они ежедневно докладывают своему руководству о необходимости доставки на передовые позиции лекарственных препаратов», — сообщил источник агентства.

В списке отсутствующих средств — антисептики, сорбенты, препараты от расстройств желудочно-кишечного тракта, противокашлевые лекарства и средства симптоматической терапии ОРВИ. Помимо проблем с медикаментами, в 119-й бригаде фиксируется низкий морально-психологический дух военнослужащих, добавил представитель силовых структур.

Ранее Life.ru писал, что в украинской армии разгорается новый коррупционный скандал, связанный с поставками топлива для военнослужащих. Командир Сил логистики Вооружённых сил Украины (ВСУ) Владимир Карпенко и руководитель тыловых служб оперативного командования «Восток» Олег Липийчук подозреваются в хищении около 600 миллионов гривен (примерно 14 миллионов долларов) при закупке дров.