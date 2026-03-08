Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 22:51

У ВСУ на Краснопольском направлении отсутствуют базовые медицинские препараты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Подразделения 119-й бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), действующие на Краснопольском направлении в Сумской области, столкнулись с острой нехваткой элементарных медикаментов. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на источник в силовых структурах РФ.

«Родственники военнослужащих 119-й обр ТрО ВСУ, принимающих участие на Краснопольском направлении, сообщают, что они ежедневно докладывают своему руководству о необходимости доставки на передовые позиции лекарственных препаратов», — сообщил источник агентства.

В списке отсутствующих средств — антисептики, сорбенты, препараты от расстройств желудочно-кишечного тракта, противокашлевые лекарства и средства симптоматической терапии ОРВИ. Помимо проблем с медикаментами, в 119-й бригаде фиксируется низкий морально-психологический дух военнослужащих, добавил представитель силовых структур.

На Украине задержали подрядчиков, укравших 50 миллионов гривен на ремонте ТЭС
На Украине задержали подрядчиков, укравших 50 миллионов гривен на ремонте ТЭС

Ранее Life.ru писал, что в украинской армии разгорается новый коррупционный скандал, связанный с поставками топлива для военнослужащих. Командир Сил логистики Вооружённых сил Украины (ВСУ) Владимир Карпенко и руководитель тыловых служб оперативного командования «Восток» Олег Липийчук подозреваются в хищении около 600 миллионов гривен (примерно 14 миллионов долларов) при закупке дров.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar