В ВСУ вскрылась схема хищения почти $14 млн на фиктивной закупке дров

В украинской армии разгорается новый коррупционный скандал, связанный с поставками топлива для военнослужащих. Командир Сил логистики Вооружённых сил Украины (ВСУ) Владимир Карпенко и руководитель тыловых служб оперативного командования «Восток» Олег Липийчук подозреваются в хищении около 600 миллионов гривен (примерно 14 миллионов долларов) при закупке дров. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах РФ.

«В украинской армии набирает обороты очередной скандал с закупкой дров для ВСУ. Речь идёт о присвоении 600 млн гривен. В воровстве денежных средств уличают начальника логистики Владимира Карпенко и Олега Липийчука — главного тыловика ВСУ на Востоке», — рассказал источник агентства.

Отмечается, что схема хищения была построена на заключении фиктивных договоров на поставки дров с лицами, никогда не занимавшимися бизнесом. В списке «поставщиков» оказались студентка, работница больницы и несколько пенсионеров.

Собеседник агентства также отметил, что для Липийчука это не первый подобный эпизод. Он уже является фигурантом пяти уголовных дел и ранее задерживался за аналогичное правонарушение в Днепропетровске.

Недавно Служба безопасности Украины раскрыла коррупционную схему, связанную с воровством денег на восстановление Трипольской ТЭС под Киевом после обстрелов. По версии следствия, в 2023–2025 годах два подрядчика выиграли тендеры на общую сумму более 500 миллионов гривен (чуть более 80 миллионов рублей по нынешнему курсу), но стоимость работ, оборудования и материалов была завышена на 30%.