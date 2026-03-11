В Госдуме предупредили, что ВСУ ждёт скорый и мощный ответ за атаку на Брянск
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio
Атака ВСУ на Брянск была направлена на срыв мирного урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, ракетами, которыми нанесли удар, управляли британские военнослужащие.
Колесник отметил — атака произошла сразу после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. В интервью NEWS.ru он предположил, что «английские кураторы» активизировались, чтобы помешать продвижению мирного процесса. Депутат добавил — управление сложными пусковыми установками осуществляли именно британские специалисты.
Напомним, в результате ракетной атаки в Брянской области погибли шесть мирных жителей, ещё 42 человека получили ранения. Киевский режим нанёс удар ракетами Storm Shadow. 11 марта в регионе объявлен день траура.
