В Брянской области 11 марта объявлено днём траура
Обложка © ТАСС / Мария Пантюхина
Губернатор Александр Богомаз сообщил о введении траурных мероприятий в Брянской области. 11 марта объявлено днём скорби по жертвам ракетного удара, нанесенного по областному центру.
«11 марта 2026 года объявлено днем траура в Брянской области», — написал чиновник в своем телеграм-канале.
В течение этих суток на всей территории края будут приспущены государственные и муниципальные флаги. Аналогичные меры предприняты в административных образованиях региона.
Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано внести коррективы в сетку вещания. Развлекательные программы будут исключены из эфира, а массовые мероприятия — отменены в знак солидарности с пострадавшими и их близкими.
В настоящее время на местах падения снарядов продолжают работать профильные службы. Власти региона оказывают необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим гражданам.
Напомним, в результате ракетной атаки в Брянской области погибли шесть мирных жителей. Ещё 42 человека получили ранения. ВСУ нанесли удар по Брянску ракетами Storm Shadow.
