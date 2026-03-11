Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 07:54

В Брянской области 11 марта объявлено днём траура

Обложка © ТАСС / Мария Пантюхина

Обложка © ТАСС / Мария Пантюхина

Губернатор Александр Богомаз сообщил о введении траурных мероприятий в Брянской области. 11 марта объявлено днём скорби по жертвам ракетного удара, нанесенного по областному центру.

«11 марта 2026 года объявлено днем траура в Брянской области», — написал чиновник в своем телеграм-канале.

В течение этих суток на всей территории края будут приспущены государственные и муниципальные флаги. Аналогичные меры предприняты в административных образованиях региона.

Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано внести коррективы в сетку вещания. Развлекательные программы будут исключены из эфира, а массовые мероприятия — отменены в знак солидарности с пострадавшими и их близкими.

В настоящее время на местах падения снарядов продолжают работать профильные службы. Власти региона оказывают необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим гражданам.

В Москву эвакуируют девять пострадавших при ракетной атаке ВСУ в Брянске
В Москву эвакуируют девять пострадавших при ракетной атаке ВСУ в Брянске

Напомним, в результате ракетной атаки в Брянской области погибли шесть мирных жителей. Ещё 42 человека получили ранения. ВСУ нанесли удар по Брянску ракетами Storm Shadow.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • утраты
  • Общество
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar