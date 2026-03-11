В Брянской области 11 марта объявлено днём траура

Губернатор Александр Богомаз сообщил о введении траурных мероприятий в Брянской области. 11 марта объявлено днём скорби по жертвам ракетного удара, нанесенного по областному центру.

«11 марта 2026 года объявлено днем траура в Брянской области», — написал чиновник в своем телеграм-канале.

В течение этих суток на всей территории края будут приспущены государственные и муниципальные флаги. Аналогичные меры предприняты в административных образованиях региона.

Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано внести коррективы в сетку вещания. Развлекательные программы будут исключены из эфира, а массовые мероприятия — отменены в знак солидарности с пострадавшими и их близкими.

В настоящее время на местах падения снарядов продолжают работать профильные службы. Власти региона оказывают необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим гражданам.