Российская ракета разнесла полигон ВСУ в момент подготовки наёмников из Колумбии

Как рассказал сам легионер, на полигон прилетела ракета. К тому моменту он уже уехал и находился на позиции, а видео с места ему прислал другой колумбиец, который оставался на полигоне. В результате удара есть погибшие и раненые — среди новобранцев (в том числе иностранцев) и инструкторов. На кадрах запечатлён процесс оказания первой помощи тяжелораненому. За кадром слышна испанская и другая иностранная речь.