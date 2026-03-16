Российская ракета разнесла полигон ВСУ в момент подготовки наёмников из Колумбии
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские войска нанесли удар по полигону на Украине, где проходили подготовку наёмники из Колумбии. Видео первых минут после атаки оказалось в распоряжении ТАСС. Запись передал пленный колумбийский наёмник Хосэ Луис Почеко Наварра.
Как рассказал сам легионер, на полигон прилетела ракета. К тому моменту он уже уехал и находился на позиции, а видео с места ему прислал другой колумбиец, который оставался на полигоне. В результате удара есть погибшие и раненые — среди новобранцев (в том числе иностранцев) и инструкторов. На кадрах запечатлён процесс оказания первой помощи тяжелораненому. За кадром слышна испанская и другая иностранная речь.
Ранее сообщалось, что в рядах Вооружённых сил Украины могут находиться до пяти тысяч наёмников из стран Латинской Америки. Посол МИД РФ Родион Мирошник заявил, что выходцы из этих стран обогнали европейцев по численности среди иностранных бойцов. Киев усиливает вербовку в регионе, ища новые источники пополнения.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.