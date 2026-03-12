Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) перебросило дополнительные подразделения сил специальных операций в Харьковскую область. Речь идёт о группах 6-го полка ССО, известного как «полк рейнджеров». Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет РИА «Новости».

«Командование ВСУ перебросило в Харьковскую область очередные группы 6-го полка ССО (сил специальных операций. — Прим. Life.ru), который уже несёт потери в Волчанском районе», — рассказал источник.

Он уточнил, что подразделение действует вблизи линии боевого соприкосновения. По его словам, именно на этом участке сейчас отмечается высокая интенсивность боевых действий. Источник добавил, что спецподразделения выполняют задачи на передовых позициях. В этих условиях бойцы оказываются под постоянным огнём.

Ранее сообщалось, что река Волчья в Харьковской области получила в рядах украинской армии название «река смерти». Как сообщили бойцы группировки «Север», любые попытки форсировать её приводят к огромным потерям. По их информации, на дне реки в районе села Зыбино находятся тысячи пропавших без вести украинских солдат. Источник отметил, что командование ВСУ продолжает бросать личный состав на эту переправу, несмотря на тяжёлые последствия. Особенно большие потери, по данным «Северян», несёт 159-я отдельная механизированная бригада ВСУ.