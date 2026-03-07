Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 09:04

Бригада ВСУ в Харьковской области утратила боеспособность из-за жутких потерь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Одна из механизированных бригад ВСУ, дислоцированная в Харьковской области, утратила боеспособность из-за сильных потерь. Об этом журналистам рассказал источник в российских силовых структурах. По его словам, среди родственников мобилизованных из 159-й омбр «царят панические настроения».

«Родные <...> массово плачутся в соцсетях, что все подразделения бригады в Волчанском районе фактически утратили боеспособность из-за потерь в живой силе», — сказал собеседник ТАСС.

Артиллерист рассказал, как ВСУ обиделись и увели дрон, устав гоняться за ним вокруг столба
Артиллерист рассказал, как ВСУ обиделись и увели дрон, устав гоняться за ним вокруг столба

Ранее в Сумской области разгромили колонну ВСУ, следовавшую к границе с Россией. Удар нанесли в районе Белополья. Выяснилось, что незадолго до атаки украинские военнослужащие останавливались и вступали в контакт с местными населением, а также пытались расплатиться с ними долларами.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar