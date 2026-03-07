Одна из механизированных бригад ВСУ, дислоцированная в Харьковской области, утратила боеспособность из-за сильных потерь. Об этом журналистам рассказал источник в российских силовых структурах. По его словам, среди родственников мобилизованных из 159-й омбр «царят панические настроения».

«Родные <...> массово плачутся в соцсетях, что все подразделения бригады в Волчанском районе фактически утратили боеспособность из-за потерь в живой силе», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее в Сумской области разгромили колонну ВСУ, следовавшую к границе с Россией. Удар нанесли в районе Белополья. Выяснилось, что незадолго до атаки украинские военнослужащие останавливались и вступали в контакт с местными населением, а также пытались расплатиться с ними долларами.