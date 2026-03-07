Артиллерист рассказал, как ВСУ обиделись и увели дрон, устав гоняться за ним вокруг столба

Российский артиллерист спасся от вражеского дрона, спрятавшись за старой опорой ЛЭП. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал старший офицер батареи Степан Фофанов.

По его словам, беспилотники налетели на ячейку подвоза боеприпасов, где он находился. Спастись удалось благодаря заросшей кустарником опоре линии электропередачи.

«Мне повезло, что в том месте, где на нас напали, стояла опора ЛЭП. Старая опора ЛЭП. И она была заросшая кустарником. И я от этой FPVшки просто бегал вокруг этой опоры ЛЭП», — рассказал Фофанов.

По словам бойца, у дрона никаких не выходило угнаться за ним в такой локации, поэтому операторы «обиделись» и решили увести оттуда беспилотник.

