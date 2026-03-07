Ночью в Орловской области сбили 15 беспилотников ВСУ

Минувшей ночью в небе над Орловской областью сбили 15 украинских беспилотников, сообщил губернатор Андрей Клычков. Пострадавших нет, однако зафиксированы повреждения.

«Повреждения получили остекление и фасад многоквартирного дома в городе Орле», — написал чиновник в телеграм-канале. На месте работают экстренные службы.

Напомним, всего минувшей ночью над российскими регионами сбили 124 украинских беспилотника. Больше всего уничтожили над Брянской областью — 29.