Регион
7 марта, 05:17

Ночью в Орловской области сбили 15 беспилотников ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / twintyre

Минувшей ночью в небе над Орловской областью сбили 15 украинских беспилотников, сообщил губернатор Андрей Клычков. Пострадавших нет, однако зафиксированы повреждения.

«Повреждения получили остекление и фасад многоквартирного дома в городе Орле», — написал чиновник в телеграм-канале. На месте работают экстренные службы.

Пять аэропортов России возобновили работу после снятия ограничений

Напомним, всего минувшей ночью над российскими регионами сбили 124 украинских беспилотника. Больше всего уничтожили над Брянской областью — 29.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Матвей Константинов
