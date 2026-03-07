Владимир Путин
Регион
7 марта, 04:48

Пять аэропортов России возобновили работу после снятия ограничений

Обложка © Life.ru

Ограничения на полёты сняли в пяти аэропортах России. Речь идёт о воздушных гаванях в Волгограде, Калуге, Пензе, Саратове и Ульяновске. Об этом сообщила Федеральная воздушно-транспортная служба (Росавиация).

Ведомство уточнило, что ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняты. Ранее их вводили для обеспечения безопасности полётов.

«Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указало ведомство в официальном канале.

Бойцы группировки «Южная» уничтожили два склада горюче-смазочных материалов ВСУ

За минувшие сутки военные группировки войск «Запад» ликвидировали 2 реактивных снаряда HIMARS, 59 беспилотников самолётного типа и 47 тяжёлых боевых квадрокоптеров Вооружённых сил Украины. Кроме того, уничтожены свыше 170 украинских военнослужащих, 3 бронемашины (включая бронетранспортёр М113 производства США), 14 автомобилей, 2 САУ «Гвоздика» и миномёт. Также поражены станция РЭБ «Анклав», 38 пунктов управления БПЛА, две станции Starlink и два склада с боеприпасами.

