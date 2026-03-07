В Минобороны России сообщили, что артиллеристы 70-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск нанесли огневое поражение двум полевым складам ГСМ противника на Константиновском направлении.

«Разведчики 70-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск, действуя на Константиновском направлении, обнаружили группу боевиков ВСУ, которые осуществляли выгрузку горюче-смазочных материалов на полевые склады ГСМ. Координаты двух полевых складов ГСМ были переданы расчёту 152-мм гаубицы «Мста-Б» этого же соединения. Прямыми попаданиями обе цели уничтожены, что подтверждают кадры с беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляли корректировку боевой работы расчёта», — уточнили в ведомстве.

За минувшие сутки военные группировки войск «Запад» ликвидировали 2 реактивных снаряда HIMARS, 59 беспилотников самолётного типа и 47 тяжёлых боевых квадрокоптеров Вооружённых сил Украины. Кроме того, за сутки уничтожены свыше 170 украинских военнослужащих, 3 бронемашины (включая бронетранспортёр М113 производства США), 14 автомобилей, 2 САУ «Гвоздика» и миномёт. Также поражены станция РЭБ «Анклав», 38 пунктов управления БПЛА, две станции Starlink и два склада с боеприпасами.