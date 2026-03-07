Армия России нанесла удар по колонне украинской техники с личным составом в Сумской области. Большая часть подразделения была ликвидирована севернее города Белополье. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«Через город в направлении госграницы проследовала колонна техники с живой силой противника. Большую часть националистов ликвидировали севернее населённого пункта», — сказал собеседник агентства.

Собеседник агентства также сообщил, что во время технических остановок украинские боевики вступали в контакт с местными жителями. По его словам, некоторые из них пытались расплачиваться с гражданскими долларами.

Ранее сообщалось, что в Сумской области подразделения спецназа «Ахмат» совместно с бойцами группировки «Север» ведут активные действия против резервов ВСУ. Российские силы активно работают на этом направлении, в том числе применяя беспилотники для ударов по районам, где фиксируется скопление украинских войск.