Новости СВО. ВС РФ освободили Сосновку, ВСУ попали в огневой мешок под Святогорском, Трамп обвинил Зеленского в срыве мира, 7 марта Оглавление Курская область: ВСУ теряют позиции на границе Донецкая Народная Республика: Сосновка за Россией Карта СВО на 7 марта 2026 года Венгрия перекрыла дорогу украинским коррупционерам Трамп призвал Зеленского заключить соглашение с Москвой Российские войска наступают в ДНР и Сумской области, венгерский спецназ задержал генерала СБУ с золотом, Трамп указал на тяжёлое положение Владимира Зеленского — дайджест Life.ru. 6 марта, 21:07 Армия России наступает на севере ДНР. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Курская область: ВСУ теряют позиции на границе

Армия России продолжает уничтожать украинские подразделения у Курской области. В соседней Сумской области ВС РФ продолжают наступление. По предварительным данным, бои идут за сумское село Сопычь. Этот приграничный населённый пункт находится вблизи трассы Е101.

Украинские боевики продолжают совершать преступления на Сумщине. Офицер 103-й бригады Территориальной обороны попал в руки СБУ за продажу оружия. Как минимум одну штурмовую винтовку он продал за 2 тысячи долларов.

За сутки вооружённые формирования Украины понесли потери не только из-за СБУ, но и после встречи с российскими военнослужащими. Списочный состав ВСУ сократился минимум на 120 человек. Также в Сумской области противник потерял миномёты, пикапы, квадроциклы, боевую машину «Казак» и американский бронетранспортёр М113.

М113 производился с 1960-го по 2007 год. Он используется многими армиями мирами. Боевое крещение он прошёл во Вьетнаме. Трофейные БТР использовались и нашими войсками. Широкий резонанс получили кадры из Запорожской области, где российские бойцы под флагами РФ и США пошли в бой на этой машине.

Донецкая Народная Республика: Сосновка за Россией

Артиллеристы группировки «Запад» накрыли вражескую переправу, лишив противника возможности оперативно перебрасывать резервы, технику и боеприпасы. Видео © Telegram / Минобороны России

Вооружённые силы Российской Федерации освободили село Сосновое. В этом населённом пункте находится железнодорожная станция Святогорск. Одноимённый город находится в нескольких километрах. На этом участке фронта воюет российская группировка «Запад».

— Освобождение Соснового позволяет обойти с севера четырёхтысячный Святогорск — важный опорный пункт и логистический узел ВСУ на Северском Донце. Вероятно, в ближайшее время за этот город начнутся бои, — пишет военной корреспондент Александр Коц.

На север ДНР якобы приехал Владимир Зеленский. В Дружковке он посетил пункт управления 3-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Здесь с ним был главком украинских войск Александр Сырский. Кроме того, глава киевского режима утверждает, что осмотрел Славянск и Краматорск. Примечательно, что после его съёмок на улицах населённые пункты переходят под контроль России.

Венгрия перекрыла дорогу украинским коррупционерам

В Венгрии задержаны две машины украинского «Ощадбанка». Семь граждан, перевозивших около 80 миллионов долларов и 9 килограммов золота, были нейтрализованы специальным подразделением. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что их взяли в заложники. Интересно, что одним из задержанных стал бывший генерал СБУ. Венгрия считает, что у средств криминальное происхождение. Возможно, что речь идёт о схеме по отмыванию денег.

— Среди «инкассаторов» оказался бывший генерал украинских спецслужб, который, по версии венгерских правоохранителей, курировал схему. Да и в целом для обычной банковской перевозки — крайне нетипичный состав экипажа, — отмечают авторы канала «Рыбарь».

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто предположил, что финансы могут быть связаны с «украинской военной мафией».

Трамп призвал Зеленского заключить соглашение с Москвой

Занятый войной на Ближнем Востоке президент США Дональд Трамп вспомнил конфликт на Украине, который он когда-то обещал закончить. По его мнению, на сегодняшний день виновником продолжения боевых действий между Киевом и Москвой является Владимир Зеленский.

— Немыслимо, что он является препятствием. У вас нет козырей в рукаве. А теперь у него их стало ещё меньше, — обратился американский лидер к Владимиру Зеленскому через издание Politico.

Трамп считает, что Зеленскому необходимо заключать мирное соглашение, но пока он не показывает готовность к переговорам.

Авторы Даниил Черных