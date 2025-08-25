Мессенджер MAX
25 августа, 13:35

«По приколу»: Боец СВО объяснил, зачем солдаты ВС РФ повесили флаг США на трофейный БТР

Российские военные решили прикрепить флаг США к трофейному бронетранспортёру М113, который они перегнали с линии фронта, «по приколу», признался участник СВО с позывным Скутер. По его словам, ВС РФ планировали позлить боевиков ВСУ, в этот момент эмоции у экипажа били через край.

БТР M113 с флагами России и США. Видео © RT

«Изначально всё это по приколу было и с мыслями, чтобы [бойцов ВСУ] чуть позлить. Соответственно, у нас всё получилось», — подчеркнул Скутер в беседе с RT.

Он также пошутил, что испытал «звёздную болезнь» после того, как их трюк с флагами вызвал резонанс в мировой прессе. По словам бойца, ему даже позвонила тётя и прислала видео, которое публиковали СМИ.

В России показали новое видео с БТР с флагами РФ и США в ответ на обвинения французских СМИ
В России показали новое видео с БТР с флагами РФ и США в ответ на обвинения французских СМИ

Напомним, ранее в зоне СВО заметили американский БТР M113 с флагами России и США. Life.ru опубликовал видео с трофейной боевой машиной.

Обложка © Telegram / RT на русском

Борис Эльфанд
