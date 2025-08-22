В России показали новое видео с БТР с флагами РФ и США в ответ на обвинения французских СМИ
RT опубликовал новое видео американского БТР с флагами России и США в зоне СВО
Телеканал RT опубликовал новые кадры трофейного американского БТР М113, движущегося в зоне СВО под флагами России и США. Ранее французский канал TF1 заявил о возможной фальсификации первоначального видео с помощью искусственного интеллекта.
БТР M113 с флагами России и США. Видео © RT
«Французский канал TF1 обвинил RT в том, что резонансный ролик с трофейным американским БТР, который под флагами России и США мчался в зоне СВО, якобы является ИИ-фейком. RT публикует другие кадры с этой же бронемашиной на фронте», — сообщили российские журналисты.
Несмотря на заявления TF1 о выявленных «странностях» и «манипуляциях» при анализе видео специальными программами, нейросеть Grok подтвердила аутентичность оригинальной съёмки.
На кадрах, снятых в районе села Малая Токмачка Запорожской области, запечатлён боевой транспортёр, активно используемый российскими военными в боевых операциях. Видеоматериалы демонстрируют машину в движении с установленными российским и американским флагами.
Напомним, 18 августа появились первые видеозаписи, на которых бронетранспортёр M113 демонстрировался с флагами РФ и США. Американский БТР M113 — одна из самых распространённых моделей в мире, активно используется украинскими силами благодаря поставкам от западных союзников.
Обложка © Telegram / RT на русском