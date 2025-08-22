Телеканал RT опубликовал новые кадры трофейного американского БТР М113, движущегося в зоне СВО под флагами России и США. Ранее французский канал TF1 заявил о возможной фальсификации первоначального видео с помощью искусственного интеллекта.

БТР M113 с флагами России и США. Видео © RT

«Французский канал TF1 обвинил RT в том, что резонансный ролик с трофейным американским БТР, который под флагами России и США мчался в зоне СВО, якобы является ИИ-фейком. RT публикует другие кадры с этой же бронемашиной на фронте», — сообщили российские журналисты.

Несмотря на заявления TF1 о выявленных «странностях» и «манипуляциях» при анализе видео специальными программами, нейросеть Grok подтвердила аутентичность оригинальной съёмки.

На кадрах, снятых в районе села Малая Токмачка Запорожской области, запечатлён боевой транспортёр, активно используемый российскими военными в боевых операциях. Видеоматериалы демонстрируют машину в движении с установленными российским и американским флагами.