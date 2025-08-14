«Примотаем ракеты и вернём»: Российские бойцы обещали выполнить просьбу противника

Российские штурмовики продемонстрировали свои трофеи — набор украинских дронов, которые они захватили во время выполнения боевой задачи. На каждом летательном аппарате враг разместил наклейку с предложением вернуть его за вознаграждение.

Бойцы ВС РФ обещали вернуть противнику трофейные дроны. Видео © Предоставлено Life.ru Народным фронтом

Штурмовики с Артёмовского направления решили выполнить просьбу противника, рассказали Life.ru в Народном фронте. Военные намерены вернуть БПЛА, но с установленными российскими ракетами.

«Сейчас только ракету примотаем к нему и вернём», — отметили бойцы.