«Примотаем ракеты и вернём»: Российские бойцы обещали выполнить просьбу противника
Бойцы ВС РФ готовятся вернуть ВСУ трофейные дроны, но уже с ракетами
Российские штурмовики продемонстрировали свои трофеи — набор украинских дронов, которые они захватили во время выполнения боевой задачи. На каждом летательном аппарате враг разместил наклейку с предложением вернуть его за вознаграждение.
Бойцы ВС РФ обещали вернуть противнику трофейные дроны. Видео © Предоставлено Life.ru Народным фронтом
Штурмовики с Артёмовского направления решили выполнить просьбу противника, рассказали Life.ru в Народном фронте. Военные намерены вернуть БПЛА, но с установленными российскими ракетами.
«Сейчас только ракету примотаем к нему и вернём», — отметили бойцы.
Кстати, днём 13 августа в Минобороны сообщили, что за сутки уничтожили 240 беспилотников и четыре ракеты HIMARS украинских вооружённых сил. Кроме этого ликвидировали девять управляемых авиационных бомб.
