14 августа, 02:40

«Примотаем ракеты и вернём»: Российские бойцы обещали выполнить просьбу противника

Бойцы ВС РФ готовятся вернуть ВСУ трофейные дроны, но уже с ракетами

Российские штурмовики продемонстрировали свои трофеи — набор украинских дронов, которые они захватили во время выполнения боевой задачи. На каждом летательном аппарате враг разместил наклейку с предложением вернуть его за вознаграждение.

Бойцы ВС РФ обещали вернуть противнику трофейные дроны. Видео © Предоставлено Life.ru Народным фронтом

Штурмовики с Артёмовского направления решили выполнить просьбу противника, рассказали Life.ru в Народном фронте. Военные намерены вернуть БПЛА, но с установленными российскими ракетами.

«Сейчас только ракету примотаем к нему и вернём», — отметили бойцы.

Кстати, днём 13 августа в Минобороны сообщили, что за сутки уничтожили 240 беспилотников и четыре ракеты HIMARS украинских вооружённых сил. Кроме этого ликвидировали девять управляемых авиационных бомб.

Обложка © Народный фронт

Лия Мурадьян
