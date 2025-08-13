Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

13 августа, 12:05

Российские системы ПВО уничтожили 240 украинских дронов за сутки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за последние сутки уничтожили 240 беспилотников и четыре ракеты HIMARS украинских вооружённых сил. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Средствами ПВО сбиты четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, девять управляемых авиационных бомб и 240 БПЛА самолётного типа», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Ранее Life.ru сообщал, что ВС России уничтожили редкую зенитную систему Fennek SWP, созданную в кооперации Германии и Нидерландов. Согласно информации осведомлённого источника, бойцы разведовательно-ударной группы «Беркут» (238-я гвардейская артиллерийская бригада) использовали крылатую ракету «Ланцет» модификации Х-51 для точечного поражения и полного вывода из строя данной боевой единицы.

Александра Мышляева
    avatar