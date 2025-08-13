Российские системы ПВО уничтожили 240 украинских дронов за сутки

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за последние сутки уничтожили 240 беспилотников и четыре ракеты HIMARS украинских вооружённых сил. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Средствами ПВО сбиты четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, девять управляемых авиационных бомб и 240 БПЛА самолётного типа», — говорится в официальном заявлении ведомства.