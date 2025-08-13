Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 10:13

Российский «Ланцет» превратил в груду металла дорогущий и редкий комплекс ПВО ВСУ

Ланцет Х-51 ВС РФ ликвидировал комплекс Fennek SWP в ДНР

Обложка © Weaponsystems.net

Обложка © Weaponsystems.net

Российские военные ликвидировали редкий противовоздушный комплекс Fennek SWP, разработанный совместно Германией и Нидерландами. Об этом сообщают военные корреспонденты.

Ланцет Х-51 ВС РФ ликвидировал комплекс Fennek SWP в ДНР. Обложка © Соцсети

По данным источника, ударно-разведывательная группа «Беркут» (входит в состав 238-й гвардейской артиллерийской бригады) применила барражирующий боеприпас «Ланцет» Х-51, чтобы нанести высокоточный удар и полностью уничтожить цель.

Комплекс ПВО украинских сил был поражён возле населённого пункта Алексеево-Дружковка.

За ночь расчёты ПВО уничтожили 46 украинских беспилотников над регионами РФ
За ночь расчёты ПВО уничтожили 46 украинских беспилотников над регионами РФ

Ранее стало известно, что российские военные нанесли мощный удар по району сосредоточения батальона ВСУ в Сумской области, уничтожив до 50 украинских бойцов. Удар был нанесён с использованием авиационных комплексов Су-34 и беспилотных летательных аппаратов «Герань-2», которые применили боеприпасы УМПК-500. В подтверждение эффективности атаки были обнародованы материалы съёмки с систем фиксации, демонстрирующие точное поражение заданных объектов.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar