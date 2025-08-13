По данным источника, ударно-разведывательная группа «Беркут» (входит в состав 238-й гвардейской артиллерийской бригады) применила барражирующий боеприпас «Ланцет» Х-51, чтобы нанести высокоточный удар и полностью уничтожить цель.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли мощный удар по району сосредоточения батальона ВСУ в Сумской области, уничтожив до 50 украинских бойцов. Удар был нанесён с использованием авиационных комплексов Су-34 и беспилотных летательных аппаратов «Герань-2», которые применили боеприпасы УМПК-500. В подтверждение эффективности атаки были обнародованы материалы съёмки с систем фиксации, демонстрирующие точное поражение заданных объектов.