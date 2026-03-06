В Сумской области бойцы спецназа «Ахмат» и подразделений группировки «Север» ведут активные действия против резервов ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Сумы у нас — это зона, по которой мы активно работаем, особенно беспилотниками, по тем участкам, где мы фиксируем скопление противника», — сказал он.

Алаудинов отметил, что украинские войска использовали Сумы для накопления резервов и подготовки к возможным наступательным действиям. По его словам, командование спецназа ведёт активный контроль, чтобы противник не мог концентрироваться на отдельных участках.

Командир «Ахмата» подчеркнул, что работа по недопущению сосредоточения сил ВСУ ведётся систематически и с использованием беспилотных средств наблюдения. Действия продолжаются, контроль над районом сохраняется.

Ранее сообщалось, что в Сумской области потери тыловых подразделений ВСУ превышают потери штурмовых частей. Основными целями российских сил в украинском тылу становятся водители и грузчики, обеспечивающие доставку боеприпасов, техники и продовольствия на передовую.