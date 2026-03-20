20 марта, 01:45

ВС России уничтожили третий батальон 108-й бригады тероборны ВСУ под Запорожьем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

На запорожском направлении практически полностью ликвидирован личный состав 3-го стрелкового батальона 108-й отдельной бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источники в российских силовых структурах.

«На запорожском тактическом направлении практически уничтожен весь личный состав 3-го стрелкового батальона 108 обрТро ВСУ», — рассказал источник агентства.

Отмечается, что семьи уцелевших бойцов в отчаянии обратились к вышестоящему командованию и военному омбудсмену Украины с требованием вывести остатки подразделения в тыл для восстановления.

«Ветераны,… родные и близкие воинов, запишите видеообращение, пожалуйста, о необходимости срочной помощи и ротации батальона. Выскажите всё, как понимаете и знаете. Видео мы запустим, запросы на руководство бригады, обращение к омбудсмену, всё это завтра уже полетит по инстанциям. Спасаем своих», — сказано в обращении родственников.

Пленный боец ВСУ заявил о неминуемом поражении Украины из-за нехватки солдат

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза добровольцев Донбасса и бывший глава ДНР Александр Бородай рассказал, что многие украинские солдаты сдаются осознанно и после переходят на сторону России, а в Добровольческом корпусе даже есть батальон из бывших пленных. По его словам, часть военнослужащих ВСУ попадают в плен не случайно — они сами принимают решение перейти на сторону России. В Добровольческом корпусе сформировано целое подразделение, состоящее почти исключительно из таких бойцов.

