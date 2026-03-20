Дрон ВСУ взорвался в Грайвороне: женщину с тяжёлыми ранениями увезли в больницу
В Грайвороне при детонации дрона ранена мирная жительница
В городе Грайворон Белгородской области в результате детонации дрона была ранена мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, женщина получила тяжёлые травмы. У неё диагностировали множественные осколочные ранения ног и перелом голени.
Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в Грайворонскую центральную районную больницу. Там ей оказывают первую необходимую помощь, состояние оценивается как тяжёлое. После этого женщину планируют перевести в городскую больницу №2 Белгорода. Там она продолжит лечение.
Ранее в Грайворонском округе Белгородской области в результате атак украинских дронов пострадали два человека. В селе Головчино при выполнении задач ранения получил боец подразделения «Орлан».
