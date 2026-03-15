В Белгородской области от удара дрона ВСУ пострадали женщина и боец «Орлана»

В Грайворонском округе Белгородской области в результате атак украинских дронов пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Головчино при выполнении задач ранения получил боец подразделения «Орлан». Мужчина доставлен в городскую больницу №2 Белгорода с множественными осколочными ранениями рук, ног и спины.

В самом Грайвороне FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Женщина с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализирована в областную клиническую больницу. Машина повреждена.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке дронов-камикадзе на Погарский район. В результате удара пострадал местный житель.