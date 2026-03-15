Две женщины и мужчина ранены при атаке дрона ВСУ на посёлок под Курском

Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке украинского дрона на посёлок Коренево. В результате удара пострадали три человека.

У 56-летней женщины — слепое осколочное ранение правого плеча и бедра. У 49-летней — касательное осколочное ранение левого бедра и правой ноги. 57-летний мужчина получил ранение головы, слепые ранения спины, руки, стопы, плеча и кисти, а также повреждения груди. Всем оказали первую помощь, в ближайшее время пострадавших доставят в Курскую областную больницу.

«Наши медики сделают всё, чтобы как можно скорее поставить людей на ноги! Желаю скорейшего выздоровления!» — написал Хинштейн.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали дронами-камикадзе Погарский район Брянской области, пострадал местный житель. Удар пришёлся по территории сельхозпредприятия в Чаусах. Пострадавшего доставили в больницу, он под наблюдением медиков.