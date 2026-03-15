15 марта, 12:51

Дроны ВСУ атаковали село в Брянской области, есть раненый

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

ВСУ атаковали дронами-камикадзе Погарский район Брянской области, пострадал местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Удар пришёлся по территории сельхозпредприятия в селе Чаусы. Раненого мужчину доставили в больницу, за его состояние следят врачи.

«Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Повреждён трактор», — сказано в сообщении.

Зеленский собрался произвести на Украине сотни систем ПВО

Ранее Life.ru рассказывал, что Киев вторые сутки подряд пытается атаковать Москву беспилотниками. Сегодня на подступах к городу сбили более 30 дронов. Атака 14 марта стала самой массированной с начала года — тогда ПВО уничтожила 65 аппаратов.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Владимир Озеров
