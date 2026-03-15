Уже 29 дронов сбито при попытке атаковать Москву

На подступах к Москве уничтожены ещё два вражеских беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин у себя в канале в Max.

«Уничтожен ещё один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник и спустя несколько минут сообщил об устранении 29-го по счёту БПЛА.

Напомним, что сегодня ВСУ изо всех сил стараются достать до Москвы беспилотниками. Ранее Life.ru сообщал, что на подлёте к городу было сбито ещё 27 украинских дронов. Из-за массированной атаки дронов ВСУ временно приостановили работу все аэропорты Москвы. Пассажиров просят уточнять информацию о рейсах — расписание может быть скорректировано.