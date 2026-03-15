15 марта, 01:58

В Волгограде дрон ВСУ ударил по жилому дому

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arcansel

Ночной налёт украинских беспилотников на Волгоградскую область утром 15 марта закончился попаданием дрона в жилой дом. К счастью, обошлось без жертв. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По его словам, силы противовоздушной обороны отражали атаку БПЛА на территорию области. В результате в Советском районе Волгограда один из вражеских беспилотников попал в многоквартирный дом.

«В Советском районе Волгограда зафиксировано попадание БПЛА в многоквартирный дом по адресу ул. им. Владимира Петровского, 4. Выбиты стёкла в отдельных квартирах. Пострадавших нет», – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации региона.

Глава области отметил, что оперативные службы уже получили поручения проверить масштаб повреждений и устранить последствия инцидента. Кроме того, местным властям поручено привести в готовность пункты временного размещения на случай необходимости.

Собянин сообщил об уничтожении 67-го беспилотника на подлёте к Москве

Ранее Life.ru писал, что ВСУ этой ночью атаковали и соседние регионы. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. В результате повреждена энергетическая инфраструктура, из-за чего в городе возникли перебои со светом, водой и отоплением.

Юния Ларсон
