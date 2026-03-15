14 марта, 23:00

Собянин сообщил об уничтожении 67-го беспилотника на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Системы противовоздушной обороны Минобороны РФ продолжают отражать атаки беспилотников, направлявшихся к столице. В ночь на 15 марта ещё один дрон был сбит на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

По словам градоначальника, силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону столицы. На месте падения обломков уже работают экстренные службы.

«Отражена атака одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал Собянин в своём канале в Max.

До этого мэр столицы сообщал, что системы противовоздушной обороны уничтожили 66 беспилотников, летевших к городу. Таким образом, общее число сбитых дронов, пытавшихся атаковать Москву, достигло 67.

Собянин сообщил об отражении атаки ещё 18 летевших на Москву беспилотников

Ранее Life.ru писал, что на фоне атак беспилотников временные меры безопасности вводились и в московских аэропортах. В Росавиации сообщили, что во Внуково на некоторое время ограничивали приём и вылет самолётов. После полуночи ограничения сняли, и воздушная гавань вернулась к работе в обычном режиме.

Юния Ларсон
