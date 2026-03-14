Собянин сообщил об отражении атаки ещё 18 летевших на Москву беспилотников

Системы противовоздушной обороны Минобороны РФ вечером 14 марта отразили новую атаку беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, силы ПВО уничтожили ещё 15 беспилотных летательных аппаратов. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака пятнадцати БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал Собянин.

Позднее градоначальник добавил, что расчёты ПВО сбили ещё три дрона.

При этом в Минобороны сообщили, что с начала суток над Москвой были уничтожены 47 беспилотников. Таким образом, общее число сбитых дронов, атаковавших столицу, достигло 65.

Ранее Life.ru писал, что атака беспилотников в этот день стала одной из самых масштабных за последнее время. В Минобороны сообщили, что всего за десять часов системы ПВО перехватили и уничтожили 280 украинских дронов над регионами России. Под ударом оказались сразу несколько областей и Московский регион, куда, по данным военных, направлялись десятки беспилотников.