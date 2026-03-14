Собянин сообщил об отражении очередной атаки БПЛА на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО Минобороны уничтожили ещё пять беспилотников, летевших на столицу. Всего над городом сбили уже 44 дрона ВСУ.

«Отражена атака ещё пяти беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении мэра, опубликованном в его канале в Max.

Ранее Life.ru рассказывал, что во время утренней атаки ВСУ российские системы ПВО с 8 до 11 утра сбили 37 украинских дронов на разными регионами России. Основной удар ВСУ направили на Брянскую область — там сбили 29 дронов.