Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Жуковский
Работа подмосковного аэропорта Жуковский временно ограничена. Росавиация ввела запрет на приём и выпуск воздушных судов.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — заявили в ведомстве.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО уничтожили 25 дронов на подлете к Москве. Сейчас специалисты разбирают обломки и следят за безопасностью.
