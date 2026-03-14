Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Жуковский

Работа подмосковного аэропорта Жуковский временно ограничена. Росавиация ввела запрет на приём и выпуск воздушных судов.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — заявили в ведомстве.

Российские FPV-дроны тараном сбили датский RQ-35 Heidrun и ещё 14 беспилотников ВСУ

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО уничтожили 25 дронов на подлете к Москве. Сейчас специалисты разбирают обломки и следят за безопасностью.