ПВО за сегодня уничтожила 25 вражеских дронов, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО уничтожили ещё три беспилотника над столицей, доведя общее число сбитых дронов за сегодня до 25. На местах падения обломков работают экстренные службы. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам мэра, отражение атак продолжается, все обломки контролируются специалистами, которые обеспечивают безопасность жителей и ликвидируют последствия. Число сбитых дронов сегодня достигло 25, при этом пострадавших среди гражданского населения нет.

Кстати, за минувшую ночь над регионами России были уничтожены почти 90 вражеских беспилотников. Дроны Вооружённых сил Украины (ВСУ) перехватили над акваторией Азовского моря, территорией Краснодарского края и Республики Крым, а также других областей РФ.