За ночь ПВО сбила 87 дронов ВСУ над регионами России, Азовским и Чёрным морями
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 87 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России, Азовским и Чёрным морями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Наибольшее количество беспилотников — 31 — сбили над акваторией Азовского моря. 16 БПЛА ликвидировали над территорией Краснодарского края, восемь — над территорией Республики Крым, семь — над Брянской областью, по шесть — над Белгородской областью и акваторией Чёрного моря. Ещё пять дронов уничтожили над Ростовской областью, три — над Самарской областью, два — над Курской областью. По одному аппарату перехватили над Астраханской, Волгоградской и Тульской областями.
Напомним, серия взрывов прогремела ночью в Краснодарском крае. Жители сообщили о звуках сирен и работе систем противовоздушной обороны. Три человека пострадали при ударе БПЛА по порту «Кавказ» в Темрюкском районе. Кроме того, в результате падения обломков беспилотников было повреждено техническое судно. На территории причального комплекса произошло локальное возгорание, которое удалось быстро ликвидировать. Обломки беспилотников также вызвали возгорание на Афипском нефтеперерабатывающем заводе.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.