За ночь ПВО сбила 87 дронов ВСУ над регионами России, Азовским и Чёрным морями

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 87 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России, Азовским и Чёрным морями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество беспилотников — 31 — сбили над акваторией Азовского моря. 16 БПЛА ликвидировали над территорией Краснодарского края, восемь — над территорией Республики Крым, семь — над Брянской областью, по шесть — над Белгородской областью и акваторией Чёрного моря. Ещё пять дронов уничтожили над Ростовской областью, три — над Самарской областью, два — над Курской областью. По одному аппарату перехватили над Астраханской, Волгоградской и Тульской областями.

Напомним, серия взрывов прогремела ночью в Краснодарском крае. Жители сообщили о звуках сирен и работе систем противовоздушной обороны. Три человека пострадали при ударе БПЛА по порту «Кавказ» в Темрюкском районе. Кроме того, в результате падения обломков беспилотников было повреждено техническое судно. На территории причального комплекса произошло локальное возгорание, которое удалось быстро ликвидировать. Обломки беспилотников также вызвали возгорание на Афипском нефтеперерабатывающем заводе.