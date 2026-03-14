Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

13 марта, 23:52

Три человека пострадали при ударе БПЛА по порту «Кавказ» в Краснодарском крае

Обложка © Life.ru

В порту «Кавказ» Темрюкского района в Краснодарском крае в результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали три человека. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Пострадавших оперативно госпитализировали, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в результате падения обломков беспилотников повреждено техническое судно. На территории причального комплекса произошло локальное возгорание, которое удалось быстро ликвидировать.

На Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Кубани также произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Возгорание произошло на технических установках. К ликвидации пожара привлечены оперативные и специальные службы.

Напомним, серия взрывов прогремела ночью в Краснодарском крае. Жители сообщили о звуках сирен и работе систем противовоздушной обороны в различных районах региона. По их словам, в разных частях края прозвучало более десяти взрывов. Очевидцы также рассказали о пожаре в одном из районов.

