В Краснодарском крае прогремело более десяти взрывов, работает ПВО

Серия взрывов прогремела ночью в Краснодарском крае. Жители сообщили о звуках сирен и работе систем противовоздушной обороны в различных районах региона, пишет SHOT. Об угрозе атаки беспилотников также сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.

Как рассказали местные жители, сильные взрывы прогремели примерно около часа ночи и продолжаются до сих пор. По их словам, в разных частях края прозвучало более десяти взрывов. Очевидцы также рассказали о пожаре в одном из районов.

«Угроза атаки БПЛА действует в Краснодарском крае и Краснодаре. Средства ПВО мониторят ситуацию, при возникновении опасности отражают атаку вражеских БПЛА, поэтому жители могут слышать громкие звуки», — написал Наумов в своём телеграм-канале.

Он призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Глава города также напомнил, что запрещено публиковать фото и видео воздушных целей и работы систем ПВО, а при обнаружении обломков беспилотников к ним нельзя приближаться.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирного жителя в результате удара ВСУ. Беспилотник сдетонировал о дорожное полотно в городе Грайворон. Мужчина получил множественные травмы. Ещё один инцидент произошел в селе Грузское Борисовского округа. Там в результате детонации беспилотника пострадал мужчина. С осколочным ранением колена его доставили в Борисовскую ЦРБ.