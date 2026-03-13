Владимир Путин
13 марта, 10:20

Российские силы ПВО сбили почти 2700 БПЛА ВСУ за неделю

За неделю сбиты две ракеты Storm Shadow, 33 HIMARS и 2650 беспилотников ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dr Ajay Kumar Singh

Российские средства противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность за прошедшую неделю, уничтожив значительное количество воздушных целей противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, 30 управляемых авиационных бомб, 33 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 2 650 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — информировали в ведомстве.

Ранее Минобороны раскрыло, по каким целям на Украине били всю неделю. Это стало ответом на атаки Украины по гражданским объектам на территории России. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, а также объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ.

