Российские силы ПВО сбили почти 2700 БПЛА ВСУ за неделю
За неделю сбиты две ракеты Storm Shadow, 33 HIMARS и 2650 беспилотников ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dr Ajay Kumar Singh
Российские средства противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность за прошедшую неделю, уничтожив значительное количество воздушных целей противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, 30 управляемых авиационных бомб, 33 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 2 650 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — информировали в ведомстве.
Ранее Минобороны раскрыло, по каким целям на Украине били всю неделю. Это стало ответом на атаки Украины по гражданским объектам на территории России. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, а также объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ.
