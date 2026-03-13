Владимир Путин
13 марта, 09:59

Минобороны раскрыло, по каким целям на Украине били всю неделю

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Российские войска за неделю нанесли по объектам на Украине один массированный и шесть групповых ударов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, для атак применялись высокоточное оружие и беспилотники.

В министерстве уточнили, что речь идет о действиях в период с 7 по 13 марта.В Минобороны заявили, что это стало ответом на атаки Украины по гражданским объектам на территории России. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, а также объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ.

Новости СВО. ВС РФ охватывают Славянск с трёх сторон, ВСУ бегут под Сопычью, Зеленский оскорбил крымчан, Румыния помогает Киеву, 13 марта
Кроме того, по данным министерства, под удары попали места производства, хранения и подготовки к запуску дальнобойных ударных беспилотников .Также были поражены пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Ранее СМИ узнали о нечеловеческой тактике украинских военнослужащих, засевших в Херсоне. По словам оператора БПЛА с позывным Викинг, противник держит мирное население в качестве «живого щита», окружив себя жилой застройкой.

ВС РФ сорвали попытку атаки на ключевой узел «Турецкого потока» — станцию «Русская» на Кубани
Марина Фещенко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
