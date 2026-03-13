Владимир Путин
Украинские боевики используют мирных жителей Херсона в качестве «живого щита»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) используют мирных жителей Херсона в качестве «живого щита». Об этом сообщил оператор разведывательного БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск РФ «Днепр» с позывным Викинг, пишет РИА «Новости».

«Прячутся в жилых домах. Живут в жилых домах. Работают также с точек (которые — Прим. Life.ru) окружены жилыми домами, и очень тяжело работать (по ним — Прим. Life.ru), чтобы не нанести вред мирным жителям», — рассказал агентству военный.

Он подтвердил использование гражданских в качестве щита. Город Херсон, как и всё правобережье Херсонской области остаётся под оккупацией ВСУ. Левый берег Днепра в Херсонской области полностью контролируется российскими войсками.

Потери ВСУ от действий группировки «Восток» за сутки включают станцию Starlink
Ранее сообщалось, что жители населённых пунктов в Харьковской области начали перерезать оптоволоконные нити дронов ВСУ. Беспилотники летают над территориями, которые находятся под контролем России. По словам местной жительницы, люди заметили, что беспилотники используют тонкие нити управления. После этого они стали носить с собой ножницы и перерезать такие кабели, если находят их на земле.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

