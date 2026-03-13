Потери ВСУ от действий группировки «Восток» за сутки включают станцию Starlink
Офицер пресс-центра группировки «Восток» Михаил Герасимов сообщил, что за сутки подразделения уничтожили станцию спутниковой связи Starlink и восемь пунктов управления беспилотной авиацией Вооружённых сил Украины (ВСУ).
«В течение суток противник потерял станцию спутниковой связи Starlink, 28 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 8 пунктов управления беспилотной авиацией», — уточнил Герасимов.
Ранее жители населённых пунктов в Харьковской области начали перерезать оптоволоконные нити дронов Вооружённых сил Украины. Люди заметили, что беспилотники используют тонкие нити управления. После этого жители стали носить с собой ножницы и перерезать такие кабели, если находят их на земле.
