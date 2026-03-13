Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 02:26

Южная группировка за сутки поразила 40 блиндажей с украинскими солдатами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

40 блиндажей с личным составом и 7 наземных робототехнических комплексов потеряли Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки в зоне действия Южной группировки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«На краматорском, константиновском и славянском направлениях подразделениями войск беспилотных систем уничтожено 19 антенн связи и БПЛА, 7 наземных робототехнических комплексов, поражено 40 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбито 25 беспилотников противника», — поделился Астафьев.

Новости СВО. ВС РФ охватывают Славянск с трёх сторон, ВСУ бегут под Сопычью, Зеленский оскорбил крымчан, Румыния помогает Киеву, 13 марта
Новости СВО. ВС РФ охватывают Славянск с трёх сторон, ВСУ бегут под Сопычью, Зеленский оскорбил крымчан, Румыния помогает Киеву, 13 марта

Кроме того, 57 тяжёлых боевых квадрокоптеров R-18 и 30 пунктов управления беспилотной авиацией потеряли Вооружённые силы Украины в зоне действия группировки «Север». Противник также лишился 20 БПЛА самолётного типа и 11 складов материальных средств. Группировка «Запад» за сутки ликвидировала 68 тяжёлых квадрокоптеров ВСУ и 57 беспилотников самолётного типа.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar