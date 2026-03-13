Южная группировка за сутки поразила 40 блиндажей с украинскими солдатами

40 блиндажей с личным составом и 7 наземных робототехнических комплексов потеряли Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки в зоне действия Южной группировки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«На краматорском, константиновском и славянском направлениях подразделениями войск беспилотных систем уничтожено 19 антенн связи и БПЛА, 7 наземных робототехнических комплексов, поражено 40 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбито 25 беспилотников противника», — поделился Астафьев.