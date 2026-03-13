Группировка «Север» поразила 30 пунктов управления дронами ВСУ за сутки

57 тяжёлых боевых квадрокоптеров R-18 и 30 пунктов управления беспилотной авиацией потеряли Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки в зоне действия группировки «Север». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

«Выявлены и уничтожены 30 пунктов управления БПЛА, 20 БПЛА самолётного типа и 57 тяжёлых боевых квадрокоптеров R-18, а также 11 складов материальных средств противника», — уточнил Межевых.

Ранее жители населённых пунктов в Харьковской области начали перерезать оптоволоконные нити дронов Вооружённых сил Украины. Люди заметили, что беспилотники используют тонкие нити управления. После этого жители стали носить с собой ножницы и перерезать такие кабели, если находят их на земле.