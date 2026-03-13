Жители Харьковской области ножницами перерезают нити дронов ВСУ

Жители населённых пунктов в Харьковской области начали перерезать оптоволоконные нити дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Беспилотники летают над территориями, которые находятся под контролем России. Об этом рассказала местная жительница Наталья, сообщает РИА «Новости».

По её словам, люди заметили, что беспилотники используют тонкие нити управления. После этого жители стали носить с собой ножницы и перерезать такие кабели, если находят их на земле.

«Атакуют и автомобили у нас, и велосипедистов, просто обычных мирных людей. Уже с ножницами стали ходить. Где видим эти нитки от дрона, сразу обрезаем и дальше идём», — поделилась женщина.

Ранее сообщалось, что в Харьковскую область прибывают группы иностранных наёмников, не имеющие официального статуса. Их переброска происходит вне правовых норм. После расформирования иностранных легионов многих боевиков не зачислили в штаты бригад. Юридически такие группы не существуют, они не получают денежного довольствия. Среди прибывающих много новобранцев и лиц с небольшим боевым опытом. По данным источника, несколько подобных групп доставили в село Гусинка.