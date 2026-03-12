В Харьковскую область прибывают группы иностранных наёмников, не имеющие официального статуса. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет РИА «Новости».

По данным источника, переброска боевиков продолжается, но теперь она происходит вне правовых норм. После расформирования «иностранных легионов» значительная часть этих наёмников не была зачислена в штат бригад ВСУ. Источник уточнил, что юридически такие боевики не существуют. Они не получают денежного довольствия, и их нельзя легально отправить на боевые задачи. Среди прибывающих много новобранцев и лиц с малым опытом.

«Среди боевиков много новобранцев и тех, чей боевой опыт составляет не более полугода. Несколько таких «серых» групп были доставлены в село Гусинка», — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что в рядах Вооружённых сил Украины могут находиться до пяти тысяч наёмников из стран Латинской Америки. Об этом заявлял посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, выходцы из этого региона по численности выходят на первое место среди иностранных бойцов, обгоняя европейцев. Дипломат отметил, что украинская сторона усиливает вербовку в Латинской Америке, постоянно ища новые источники пополнения личного состава.