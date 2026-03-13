Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 02:17

Группировка «Запад» за сутки ликвидировала 68 тяжёлых квадрокоптеров ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма сообщил, что за сутки подразделения уничтожили 68 тяжёлых боевых квадрокоптеров и 57 беспилотников самолётного типа Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Расчётами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты 57 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 68 тяжёлых боевых квадрокоптеров противника», — заявил Бигма.

Группировка «Север» поразила 30 пунктов управления дронами ВСУ за сутки
Группировка «Север» поразила 30 пунктов управления дронами ВСУ за сутки

Ранее стало известно, что канадский трансвестит*-русофоб вступил в «Интернациональный легион» ВСУ. Речь идёт об адвокате Артуре Олсоне из города Калгари. По данным источника, иностранец ранее работал юристом в семейной компании в провинции Альберта. Сейчас он может проходить подготовку на одном из полигонов в тыловом районе Украины. Источник отметил, что канадец носит длинные волосы и женскую одежду. Также есть данные о наличии у Олсона женской груди*.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории РФ.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar