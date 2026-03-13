Группировка «Запад» за сутки ликвидировала 68 тяжёлых квадрокоптеров ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма сообщил, что за сутки подразделения уничтожили 68 тяжёлых боевых квадрокоптеров и 57 беспилотников самолётного типа Вооружённых сил Украины (ВСУ).
«Расчётами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты 57 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 68 тяжёлых боевых квадрокоптеров противника», — заявил Бигма.
