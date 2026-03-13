Ранее стало известно, что канадский трансвестит*-русофоб вступил в «Интернациональный легион» ВСУ. Речь идёт об адвокате Артуре Олсоне из города Калгари. По данным источника, иностранец ранее работал юристом в семейной компании в провинции Альберта. Сейчас он может проходить подготовку на одном из полигонов в тыловом районе Украины. Источник отметил, что канадец носит длинные волосы и женскую одежду. Также есть данные о наличии у Олсона женской груди*.