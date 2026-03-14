Российские FPV-дроны тараном сбили датский RQ-35 Heidrun и ещё 14 беспилотников ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Российские операторы FPV-дронов уничтожили 15 украинских беспилотников, включая датский RQ-35 Heidrun, тараном в воздухе. Об этом сообщает Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что удары наносили расчёты испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

Среди сбитых — украинские «Сыч», «Лелека», «Мара», «Щедрик», разведчик Shark и бомбардировщик Backfire 70. Также поражены польский FlyEye, немецкий Vector, американский Hornet и датский RQ-35 Heidrun. Все они ликвидированы методом «воздушного тарана».

Армия России нанесла удары по энергетике в Киеве и складам с французскими БПЛА
Армия России нанесла удары по энергетике в Киеве и складам с французскими БПЛА

Ранее Life.ru рассказывал, что российские войска нанесли комбинированный удар по объектам украинского ВПК и энергетической инфраструктуре, задействованной в обеспечении армии. Атака проводилась с использованием разных платформ — наземных, воздушных и морских носителей, а также ударных беспилотников. Поражение целей осуществлялось высокоточными боеприпасами большой дальности.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Владимир Озеров
