Российские FPV-дроны тараном сбили датский RQ-35 Heidrun и ещё 14 беспилотников ВСУ

Российские операторы FPV-дронов уничтожили 15 украинских беспилотников, включая датский RQ-35 Heidrun, тараном в воздухе. Об этом сообщает Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что удары наносили расчёты испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

Среди сбитых — украинские «Сыч», «Лелека», «Мара», «Щедрик», разведчик Shark и бомбардировщик Backfire 70. Также поражены польский FlyEye, немецкий Vector, американский Hornet и датский RQ-35 Heidrun. Все они ликвидированы методом «воздушного тарана».

