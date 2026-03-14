Минобороны доложило о массированном «ударе возмездия» по Украине с моря, суши и воздуха

Российские военные ночью нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Об этом доложили 14 марта в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, атака была проведена высокоточным оружием большой дальности различных типов. В операции задействовали средства наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

«Сегодня ночью, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, ВС РФ нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности», — сообщили в министерстве.

Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса, объекты энергетической инфраструктуры, используемые для нужд ВСУ, а также военные аэродромы. В Минобороны заявили, что все назначенные цели были поражены. По информации ведомства, задачи удара выполнены полностью

Ранее расчёт зенитного ракетного комплекса «Бук» группировки войск «Восток» сбил ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS и беспилотники самолётного типа.