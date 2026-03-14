Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

14 марта, 05:17

Расчёт «Бука» сбил ракеты HIMARS и пресёк удар ВСУ по тылам России

Обложка © Минобороны РФ

Расчёт зенитного ракетного комплекса «Бук» группировки войск «Восток» сбил ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS и беспилотники самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Средствами радиолокационного обнаружения зенитного ракетного комплекса противовоздушной обороны «Бук-1» были зафиксированы малоразмерные высокоскоростные цели. По параметрам полёта объекты были идентифицированы как реактивные ударные беспилотники и снаряды РСЗО HIMARS», — доложили в МО.

После захвата целей расчёты комплекса уничтожили их на безопасном расстоянии, не допустив выхода в зону поражения. Кроме того, в ходе «свободной охоты» российские расчёты ударных беспилотников обнаружили укрытые группы бронеавтомобилей Humvee с личным составом ВСУ, а также транспорт, направлявшийся к району высадки. По выявленным целям было нанесено огневое поражение. В результате ударов бронемашины и автомобили были уничтожены

Сын первого главы ДНР Захарченко получил ранение в зоне проведения СВО

Тем временем, жители Харьковской области активно помогают российским спецслужбам. Один из подпольщиков стал для украинских военных «серым фоном». Он научился быть настолько незаметным, что спецназовцы ВСУ перестали обращать на него внимание, что позволяло ему узнавать подробности всех переговоров и передавать информацию российским спецслужбам.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Андрей Бражников
