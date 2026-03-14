Сын первого главы ДНР Захарченко получил ранение в зоне проведения СВО

Старший сын бывшего главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко Сергей сообщил о полученном ранении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом он рассказал ТАСС.

По его словам, инцидент произошел во время выполнения боевой задачи в Добровольческом корпусе. Сергей получил ожоги при взрыве канистры с топливом. После ранения его госпитализировали для оказания срочной медицинской помощи.

«Взорвалось топливо в канистре, и, к сожалению, это топливо попало на меня. Не очень приятное чувство — гореть. Со слов врачей, состояние было ближе к тяжёлому», — рассказал Сергей Захарченко.

Он отметил, что лечение заняло около трёх месяцев. Было проведено две операции, пересадили 450 кв. см кожи.