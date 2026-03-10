Владимир Путин
Путин присвоит звание Героя бойцу, в одиночку оборонявшему позиции 68 дней

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить указ о присвоении звания Героя России 21-летнему Сергею Ярашеву. Военнослужащий в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населённого пункта Гришино на Красноармейском направлении. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Указ будет подписан в самое ближайшее время», — рассказал Песков.

Напомним, глава ДНР Денис Пушилин на встрече с Владимиром Путиным рассказал о 21-летнем российском военнослужащем из Самары. Он в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе Гришино на Красноармейском направлении — всё это время боеприпасы и продовольствие ему доставляли дронами, и, несмотря на тяжелейшие условия, он выстоял и сохранил позицию, после чего его эвакуировали.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

