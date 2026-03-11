В Минобороны рассказали о подвиге бойца, который в одиночку держал оборону 68 дней

Российский военнослужащий, который 68 дней в одиночку держал оборону на Красноармейском направлении, смог уничтожить несколько огневых точек ВСУ и отразить не одну атаку противника. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, своими действиями рядовой Сергей Ярашев не позволил ВСУ нарушить оборону ВС РФ.