11 марта, 12:46

В Минобороны рассказали о подвиге бойца, который в одиночку держал оборону 68 дней

Сергей Ярашев. Обложка © Telegram / Colonelcassad

Российский военнослужащий, который 68 дней в одиночку держал оборону на Красноармейском направлении, смог уничтожить несколько огневых точек ВСУ и отразить не одну атаку противника. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, своими действиями рядовой Сергей Ярашев не позволил ВСУ нарушить оборону ВС РФ.

«Благодаря самоотверженным действиям военного Сергея Ярашева был не допущен прорыв обороны», — говорится в сообщении.

Напомним, 21-летний Сергей Ярашев из Самары 68 дней удерживал свою позицию в одтинчку, потерял обе стопы. После лечения и реабилитации он хочет вернутся в строй. О подвиге президенту рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Боец получал боеприпасы и продовольствие с помощью беспилотников и в конце концов был эвакуирован. Оказалось, что подвиг военнослужащий совершил на первом же боевом задании. А 11 марта Владимир Путин подписал указ о награждении рядового звездой Героя России.

